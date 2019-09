Bagnoli, invasione di grilli: residenti preoccupati

I residenti di Bagnoli da alcuni giorni lamentano un'invasione di grilli. E, in effetti, passeggiando tra le vie del quartiere, si notano numerosi insetti, il cui caratteristico canto accompagna anche le notti dei bagnolesi. "Ieri sera sono uscito a gettare l'immondizia e ce n'erano a decine", spiega un anziano signore al bar.

"Ho paura, siamo invasi", racconta un residente. "Bisogna dormire con la finestra chiusa, sperare che non entrino. O prendo la scopa?", chiede ad alcuni conoscenti. In realtà il grillo è un insetto ortottero innocuo, che si nutre soprattutto di vegetali, e che raramente arreca o è in grado di trasmettere malattie. Il suo aspetto, simile per certi versi a quello di uno scarafaggio, può incutere però comprensibilmente un certo ribrezzo.

E' bene considerare che talvolta - e questo sembrerebbe il caso - i grilli si spostano in massa: orde migratrici che puntano la vegetazione di una zona.