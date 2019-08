Case Nuove, i residenti disperati: "Qui blatte enormi, arrivano anche al terzo piano"

Un'altra notte "chiusi in casa" per molti residenti del quartiere Case Nuove, tra piazza Mercato, via Marina e piazza Garibaldi. "Siamo disperati", racconta con un filo di voce Luigi. "Purtroppo nelle ultime settimane l'invasione di blatte è diventata troppo limitante. Sono animali che crescono a quanto pare molto velocemente, e li abbiamo trovati anche in case al terzo piano". In alcuni punti della strada, lamentano i residenti, queste blatte zampettano velocemente in gruppetti, soprattutto di sera. "Con questo caldo non possiamo più stare chiusi in casa la sera", aggiunge Luigi. Per questo i residenti chiedono interventi immediati.