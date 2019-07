Funerali De Crescenzo, l'assessore Daniele: “Gli intitoleremo vico Belledonne”

L'assessore alla Cultura, Nino Daniele ha annunciato nel corso della funzione religiosa la volontà del Comune di Napoli di dedicare vico Belledonne a Luciano De Crescenzo. Questo il suo elogio funebre:

Parto dalle parole al camorrista chi mette una bomba o usa una violenza non è napoletano. Luciano coltivava l'utopia della gentilezza che vale molto in questo momento di risse, di contrapposizioni di insulti. Ciascuno può praticarla anche singolarmente come faceva Luciano. Ingegnere e filosofo, erano i grandi umanisti e Luciano lo era e vide prima degli altri che noi non eravamo più padroni della scienza ma il contrario. Questa è l'essenza del suo messaggio e dei doni che ci ha fatto. Vedendovi in migliaia qui mi viene da chiedere a chi appartiene Luciano De Crescenzo? Luciano De Crescenzo appartiene al popolo di Napoli, appartiene a quella Napoli che lui ha saputo interpretare. Lui ascoltava la gente semplice, il popolo. Ci ha reso fiero di essere napoletano. Noi vogliamo dedicargli una strada della nostra città, vico Belledonne, perché lui voleva che lo ricordassimo con un sorriso. Viva Luciano De Crescenzo, viva Napoli.