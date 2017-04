«Intitolate piazza Garibaldi a Totò». La proposta dei Verdi

«Una strada nel rione Sanità non basta come riconoscimento a Totò». A dirlo sono i Verdi che tramite il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali di napoli, Stefano Buono e Marco Gaudini, hanno presentato una richiesta ufficiale alla Commissione toponomastica. Oggetto: dedicare piazza Garibaldi al principe della risata. La richiesta serve a dare all'artista partenopeo il lustro e il riconoscimento da parte della città che merita.

«Totò è Napoli e il legame del principe della risata con la sua città non s’è mai interrotto come dimostrano le tante iniziative, anche spontanee, che si stanno organizzando in occasione del 50esimo anniversario della sua morte e abbiamo pensato che questo legame meriti ben altro riconoscimento che una strada nel rione Sanità». L'iniziativa voluta dall'amministrazione partenopea non basta secondo i Verdi che vogliono di più per l'attore simbolo della cultura napoletana.

«Napoli ha molto da recuperare per onorare al meglio Totò e, oltre alla dedica della piazza, non bisogna perdere altro tempo e arrivare al più presto all’apertura del museo, mentre, purtroppo, si può fare ben poco per valorizzare al meglio la casa natale del Principe visto che è di proprietà di un privato» conclude il consigliere Borrelli.