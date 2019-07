Intervista a Cutolo, parla la moglie dell'ex boss: "Non mi risulta abbia incontrato giornalisti"

Continuano le polemiche sull'intervista a Raffaele Cutolo pubblicata da un quotidiano napoletano. Secondo quanto riportato attraverso una nota dal suo legale Gaetano Aufiero, la moglie dell'ex boss dell'Nco sottolinea come “impossibile che Raffaele Cutolo, sottoposto a regime di 41 bis, potesse incontrare giornalisti o scrittori senza la necessaria autorizzazione del ministro della Giustizia".

Visto il regime di 41bis in cui si trova Cutolo non può infatti rilasciare interviste, né smentire quanto pubblicato.

Il boss avrebbe raccontato vicende del passato legate al suo ruolo nella trattativa per il rilascio dell'ex assessore regionale Ciro Cirillo, rapito dalle Br, nonché di un suo interessamento nel sequestro del presidente della Dc Aldo Moro.

"Alla signora Cutolo non risulta - prosegue la nota dell'avvocato Aufiero - che il marito abbia recentemente incontrato giornalisti o scrittori all'interno del penitenziario di Parma". "Tuttavia - prosegue la nota del legale - qualora l'incontro tra il Cutolo e l'autore dell'articolo si sia realmente ed effettivamente avuto non posso che auspicare, come peraltro già puntualmente annunciato dal Ministro della Giustizia, nel cui intervento si ripone massima fiducia, una verifica urgente di eventuali violazioni di leggi e regolamenti che dovessero aver preceduto l'incontro, da Cutolo certamente mai richiesto, riservando all'esito ogni azione di legge a tutela del detenuto e dei suoi più stretti congiunti".

L'inchiesta del Ministero

“Si sta procedendo alla ricostruzione della catena di responsabilità che ha portato a questo fatto increscioso” ha dichiarato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che poi ha annunciato “provvedimenti esemplari”. L'intervista, sottolinea l'esponente del governo Conte, "non è stata autorizzata".