Intervento rivoluzionario al Cardarelli di Napoli

Per la prima volta in un ospedale del Meridione, viene realizzato un particolare intervento di chirurgia maxillo-facciale all'ospedale Cardarelli di Napoli. Protagonisti l'equipe del primario Salvatore Parascandolo, insieme al collega fiorentino Andrea Tedesco che hanno realizzato un intervento di “implantologia zigomatica con tecnica piezoelettrica”. Di fatto i medici hanno restituito il sorriso ad un paziente che nel 1994 aveva perso i denti in seguito ad un trauma e il tutto aggravato da una atrofia ossea.

La tecnica utilizzata è all'avanguardia ed è stata accolta dai chirurghi partenopei sempre pronti ai nuovi modi di operare nell'interesse della salute dei pazienti. «L’intervento conferma, qualora ve ne fosse bisogno, la vocazione e la volontà dell’azienda Cardarelli ad aprirsi a tutte le tecnologie innovative. È l’ulteriore dimostrazione di come l'azienda sia un centro di eccellenza e di riferimento non solo dal punto di vista assistenziale, ma anche per la ricerca e la formazione» ha commentato il direttore generale Ciro Verdoliva.