Neve sull'eremo dei Camaldoli, Protezione civile in azione

Il gelo continua a tenere nella sua stretta Napoli e provincia. Mentre la mattinata di oggi è per ora soltanto fredda, senza precipitazioni che hanno potuto trasformarsi in neve o nevischio, la scorsa notte è stato necessario un intervento della Protezione civile nella zona collinare.

I bobcat sono entrati in azione sull'eremo dei Camaldoli, con l'utilizzo anche di sale sulle strade per sciogliere il ghiaccio.

Restano chiuse, per tutta la giornata di oggi, le scuole in città ed in diversi Comuni della provincia.