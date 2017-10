Devitalizzazione di un dente finisce male: 55enne chiede i danni

Doveva essere un intervento di routine come ogni dentista ne esegue a centinaia ma si è trasformato in un vero e proprio incubo. Così una 55enne di origini inglesi, ma residente a Giugliano, ha deciso di far causa alla dentista. È finita in tribunale una banale devitalizzazione di un dente che ha provocato seri danni alla persona offesa che è stata costretta all'estrazione e all'impianto. Dolore, visto il continuo stato infiammatorio e spese mediche di cui la donna ha chiesto conto alla professionista di Arco Felice a Pozzuoli.

La vicenda risale al 2013 ma solo in questi giorni è approdata in tribunale con la richiesta di risarcimento. La donna scoprì che l'intervento era andato male solo grazie ad una visita in Inghilterra nel 2014, diagnosi confermata poi anche da uno specialista di Aversa. Un anno di sofferenze risolte solo dall'intervento dei due specialisti dopo essersi rivolta più volte alla professionista puteolana per chiedere conto del fastidio che si trovava a dover sopportare quotidianamente. Un danno che ha deciso di far quantificare ad un giudice in sede civile.

