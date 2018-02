Sicurezza, De Iesu: “Servono più uomini in strada”

Il questore di Napoli, Antonio De Iesu, è intervenuto stamane a margine dell'ottavo congresso provinciale del sindacato di Polizia Siulp, in corso oggi nel capoluogo partenopeo.

La sicurezza – ha spiegato il questore – è “un bene prezioso” e deve essere “partecipata”. “Dobbiamo – ha proseguito – portare avanti questo lavoro di sinergia con le forze di polizia”.

De Iesu ha sottolineato anche la recente pubblicazione di “You Pol”, applicazione iOs e Android “che consente ai ragazzi che hanno partecipato alle manifestazioni per la sicurezza di fare qualcosa in più”. Attraverso You Pol è possibile, anche in forma anonima, “segnalare fatti, situazioni critiche e aiutarci a trovare gli autori”.

Capitolo sicurezza. Secondo il questore è necessario “meno cemento e più macchine”. “Il cemento è una struttura che assorbe uomini, privando il territorio di uomini, servono più macchine in strada perché le persone vogliono vedere agenti, divise, sequestro di motorini, agenti che riescono in maniera capillare a controllare il territorio”.