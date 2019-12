Maltempo a Napoli e provincia, la giornata di passione dei vigili del fuoco

Giornata molto difficile quella di oggi per i vigili del fuoco. Causa maltempo, le squadre in servizio e quelle in straordinario sono state tutte impegnate per interventi di ogni tipo:rimozione alberi pericolanti su abitazioni, crollo cartelloni pubblicitari, automezzi Tir capovolti, guaine o lamiere divelte, attrezzature da cantiere da porre in sicurezza.

In totale, oltre 305 interventi in coda già segnalati al 115 o pervenuti tramite Pec ed in corso di espletamento. Questo nel tardo pomeriggio.

Segnalate dal corpo numerose criticità. In primis, il personale è impossibilitato dare una risposta alle numerosissime chiamate al 115 in

arrivo. I cittadini per chiedere l'intervento dei vigili si sono spesso recati fuori le sedi di servizio, anche - fanno sapere - con fare minaccioso. In particolare due individui armati hanno minacciato il personale operante a Scampia e sono dovuti intervenire i carabinieri.

Inoltre il personale operante a Ischia e Capri è impossibilitato all'imbarco, e pertanto chi doveva smontare ieri ha prolungato il servizio fino al miglioramento delle condizioni meteo.

L'unica squadra operante a Ischia è stata impegnata nel taglio di alberi pericolanti per diverse ore, e in un allagamento nella zona di via Roma dovuto ad una forte mareggiata. Anche in questo caso il 115 non riesce a far fronte alle numerose richieste di intervento che provengono anche dai sindaci dei comuni dell'Isola. Nelle operazioni di taglio degli alberi - inoltre - complicate dal forte vento, si è registrato l'infortunio di un vigile del fuoco del distaccamento Ponticelli per trauma toracico. L'uomo è ricoverato attualmente in ospedale in attesa di prognosi.