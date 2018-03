Mitigazione del rischio idrogeologico, ripresi gli interventi al Carcavone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Hanno preso il via nella mattinata odierna, dopo un leggero rinvio a causa del maltempo che ha preso in ostaggio anche il nostro paese, i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Carcavone. Nello specifico gli interventi prevedono il completamento della regimentazione delle acque dell’alveo e la messa in sicurezza di via Alveo Pollena con la delimitazione dell’asta dell’alveo dall’adiacente strada in modo da restituire alla collettività la possibilità di usufruire in piena sicurezza della strada stessa. Oltre a questi interventi principali, prevista anche la realizzazione della condotta fognaria che nella parte a valle renderà possibile il collegamento degli immobili presenti in loco con la rete fognaria comunale. Al termine dell’intervento, si provvederà poi al rifacimento della pavimentazione stradale. Riprende dunque il recupero dell’alveo borbonico non tombato di località Carcavone, intervento che deve sposarsi con i criteri di ingegneria naturalistica propri di un’area protetta come quella in questione, che ricade in pieno Parco Nazionale del Vesuvio. “Riprendono finalmente i lavori per la realizzazione di un intervento di straordinaria importanza, che punta da un lato alla sicurezza collettiva, attraverso la mitigazione del rischio idrogeologico, e dall’altro alla restituzione del decoro urbano nell’area” ha detto il Sindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto. “Si tratta di un altro punto fondamentale del nostro programma elettorale che portiamo a termine. Ancora una volta, nonostante impedimenti di vario tipo, stop e ritardi, riusciamo a rispettare un impegno preso con i nostri concittadini” ha aggiunto Pinto. “Con questi lavori riporteremo alla perfetta funzionalità le briglie borboniche in modo tale da far defluire correttamente gli afflussi d’acqua piovana. Inevitabilmente i lavori comporteranno temporanee e parziali modifiche alla circolazione stradale, pertanto chiediamo ai cittadini la massima collaborazione” ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Auriemma.