Orrore a Qualiano, oggi l'interrogatorio di Pasquale De Falco

Il dubbio che la tragedia si potesse evitare. Questo, e il dramma ancora fresco, sconvolgono Qualiano a due giorni dall'omicidio della 67enne Teresa Licciardiello, uccisa dal figlio Pasquale De Falco.

L'uomo, con problemi psichici e al momento sorvegliato a vista nel carcere di Poggioreale, verrà interrogato oggi. Dovrà ricostruire l'assassinio della madre e la giornata trascorsa barricato in casa mentre andava avanti una febbrile trattativa con i carabinieri, riusciti infine a bloccarlo e metterlo in manette.

Secondo quanto spiegato ai carabinieri durante il complesso negoziato con loro, viveva un rapporto conflittuale con i genitori. Questi provavano invece a rendere normale la vita di un ragazzo che aveva avuto numerosi trascorsi complicati.

Nessuno immaginava un epilogo simile. Né gli amici dell'uomo, che lo descrivono come un ragazzo tranquillo, né i vicini di casa tantomeno i parenti più stretti della famiglia. Era in cura da tempo – pare avesse tentato il suicidio dopo una delusione d'amore, 5 anni fa – ma secondo i medici da novembre scorso non si era più fatto vedere.