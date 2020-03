Coronavirus, Intercity da Milano fermato per controlli prima dell'arrivo a Napoli

È stato fermato a Villa Literno l'Intercity 797 partito ieri da Torino alle 21.25, fermatosi a Milano alle 23.20, e diretto a Napoli e quindi a Salerno. Le vetture proseguiranno la loro corsa ma sono stati effettuati controlli sanitari sui passeggeri a bordo.

Si tratta del treno preso ieri d'assalto – le cui immagini sono state diffuse sul web – dagli ultimi viaggiatori che hanno lasciato la "zona rossa" del Covid-19 di fatto chiusa dal successivo decreto del Governo Conte. La polemica in queste ore sta montando proprio sul fatto che la diffusione della bozza del provvedimendo ha scatenato una "fuga" che potrebbe generare un'ulteriore diffusione del virus, come stigmatizzato dal virologo Roberto Burioni.

È naturalmente apprensione alla stazione di piazza Garibaldi, meta del convoglio.

Il decreto

Il decreto stabilisce - salvo rientri a casa - il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Il commento di De Luca

"Credo sia giusto spiegare cosa sta tentando di fare il Governo nazionale. Misure straordinarie per cercare di alzare, se possibile, una barriera contro la diffusione incontrollata del contagio. Per raggiungere questo obiettivo serve ricorrere a misure rigorose per due/tre settimane almeno.

È evidente che si è chiesto un sacrificio a tutti. Ma la posta in gioco è altissima. Se fallisce il tentativo di bloccare il dilagare del contagio, la situazione diventa davvero drammatica. Questa è la semplice verità.

Per questo motivo devono essere cancellati comportamenti inconsapevoli o irresponsabili. È sabato sera. Mi permetto di fare un appello accorato ai ragazzi e ragazze, alle loro famiglie, perché la consuetudine della movida del fine settimana, dell'incontro di centinaia e centinaia di ragazzi che si radunano nei locali a contatto diretto, sono assolutamente da evitare, per la tutela della salute dei ragazzi e per la tutela delle nostre comunità. Mi aspetto da tutti un aiuto in termini di consapevolezza e responsabilità", E' il commento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.