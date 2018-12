Milano, quattro tifosi accoltellati durante Inter-Napoli

Quattro tifosi sono stati accoltellati all'esterno dello Stadio San Siro di Milano, dove era in corso Inter-Napoli, gara di serie A. Uno dei quattro, il più grave, è un tifoso napoletano di 43 anni, che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Gli altri tre sarebbero entrati allo stadio dopo un primo soccorso effettuato all'esterno dello stadio milanese.