Cori razzisti a Koulibaly, il sindaco di Milano: "Tifosi dell'Inter penalizzati"

"La tifoseria interista è stata penalizzata: capisco la chiusura della stadio, ma i 'buu' si sono ripetuti anche in altre partite, in altre città". A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha partecipato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui si è discusso degli eventi dello scorso 26 dicembre, quando il tifoso varesotto Daniele Belardinelli, giunto a Milano per un agguato ai napoletani in trasferta, perse la vita dopo essere stato investito. "Questi buu non sono sempre sintomo di razzismo", ha aggiunto Sala, "ma a volte di semplice dissenso per un giocatore".