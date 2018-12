Scontri tra tifosi prima di Inter-Napoli, muore un tifoso nerazzurro

Un bilancio già gravissimo, e che vedeva finora 4 tifosi feriti (tra questi un napoletano, il più grave, ricoverato in codice giallo dopo una coltellata) si è tragicamente aggravato. Parliamo della partita tra Inter e Napoli, disputatasi ieri allo stadio San Siro di Milano. Un uomo, un tifoso interista di 35 anni, è morto oggi all'ospedale San Carlo di Milano, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Sarebbe stato anche lui sul luogo degli scontri tra le due tifoserie. L'ipotesi - riportata da MilanoToday - è che l'uomo sia stato investito da un furgone che ospitava tifosi napoletani, al termine degli scontri - avvenuti alle 19:00 circa. Ieri l'operazione d'urgenza, che purtroppo non è bastata a evitare la morte dell'uomo.

Gli altri tre feriti, accoltellati, erano entrati allo stadio dopo aver ricevuto soccorso all'esterno dello stadio San Siro.