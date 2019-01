Scontri Inter-Napoli, l'ipotesi: il tifoso morto investito da auto napoletani

Per ora è solamente un'ipotesi ma per la prima volta circola come indiscrezione dalla procura di Milano. Dopo gli interrogatori di queste ore si fa largo tra le ipotesi degli investigatori la possibilità che a uccidere Daniele Berardinelli durante gli scontri prima di Inter-Napoli sia stata un'auto della colonna dei tifosi del Napoli. Su questa ipotesi si stanno concentrando gli agenti della Digos che stanno eseguendo le indagini per conto della procura di Milano.

La ricostruzione

Secondo le ricostruzioni dell'ultima ora potrebbe essere stata un'auto della colonna di vetture dei napoletani che stavano raggiungendo lo stadio ad aver investito l'ultrà del Varese lo scorso 26 dicembre. Probabilmente due auto hanno colpito il tifoso che è morto a seguito dell'incidente. Una l'avrebbe investito e un'altra gli sarebbe passato sopra nel tentativo di sottrarsi all'agguato che i tifosi nerazzurri, insieme ad altri ultrà, tesero ai partenopei. Già nelle scorse ore alcune testimonianze convergevano in questa direzione che adesso ha assunto dignità investigativa.

Le indagini

In un primo momento il questore di Milano non si era espresso a riguardo mantenendo cauti i toni e facendo parlare le indagini. Indagini che hanno portato, tra gli altri, all'arresto di Marco Piovella, il capo-ultrà dei tifosi nerazzurri ritenuto a capo dell'azione che ebbe come obiettivo la carovana di auto napoletane. Oltre cento persone, tra cui “infiltrati” del Varese e del Nizza che avevano come obiettivo assaltare le auto dei tifosi del Napoli. Proprio nella fuga dall'assalto potrebbe essere scaturito l'incidente mortale per il Berardinelli.