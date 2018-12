L'avvocato della SSC Napoli: "Contro l'Inter doveva essere 0-3 a tavolino"

L'avvocato della SSC Napoli Mattia Grassani è intervenuto a Radio Marte in merito alla gara tra Inter e Napoli e ai cori rivolti a Kalidoy Koulibaly. "L’arbitro doveva avere buonsenso, capire le sensazioni di un giocatore quale Koulibaly. L’ammonizione era abbastanza, doveva fermarsi lì per non alzare una polveriera. Il Napoli non accetterà strumentalizzazioni sul gesto di Koulibaly perché considera il calcio italiano inadeguato. Di fronte ad una responsabilità oggettiva come i cori razzisti, Mazzoleni non può decidere: deve far rispettare le regole e sospendere la partita, dando il 3-0 a tavolino eventualmente. Chi era sul campo dai vertici della Lega deve prendere in mano la situazione, purtroppo in Lega nessuno prende decisione e non sappiamo chi deve, da Pecoraro a Nicchi. Chi paga poi sono le società, considerando che l’espulsione di Koulibaly è stata determinante visto che era il migliore in campo. L’arbitro l’ha fermato, ha visto un fallo lieve senza accorgersi di ciò che accadeva sugli spalti. Stesso discorso può farsi sulla reazione di Insigne”.