Salvini, fiori per l'agente Apicella. Ma viene accolto dagli insulti

"Devi andare via", "Non si specula sulla morte delle persone", "Dopo due mesi sei venuto". Non è calorosa l'accoglienza che i residenti di Calata Capodichino hanno riservato al leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha deposto una corona di fiori all'incrocio dove, tra il 26 e il 27 aprile scorsi, ha perso la vita l'agente di polizia Pasquale Apicella.

Il senatore è arrivato dopo un appuntamento politico a Posillipo, sotto una pioggia battente. Stavolta, non ha trovato una folla festante, come invece era accaduto in altre visite nel vicino rione del Vasto. Sulla corona di fiori, la scritta "In memoria di Pasquale Apicella, servitore dello Stato". Nel frattempo, dai balconi, ma anche dalle poche persone ferme in strada, strada sono arrivati diversi insulti all'indirizzo dell'ex ministro dell'interno. Già nelle ore precedenti, la moglie del poliziotto aveva chiesto di non strumentalizzare la morte del marito. Salvini, complici la pioggia e, probabilmente, un clima poco amichevole, ha deciso di rientrare velocemente in automobile, evitando anche i microfoni dei giornalisti.