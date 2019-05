“Ammazzatelo”: le urla contro chi ha sparato a Noemi

La notizia ha fatto il giro dell'Italia e ha commosso e fatto arrabbiare milioni di italiani. Lo dimostrano le parole durissime che hanno urlato diversi cittadini di Siena di passaggio davanti alla caserma dove è stato portato Armando Del Re, l'uomo ritenuto colui che ha sparato a piazza Nazionale ferendo anche la piccola Noemi.

Le urla contro Armando Del Re

“Ammazzatelo” hanno urlato dalla strada alcuni automobilisti che sapevano che era lì in attesa di essere spostato in carcere. Lo stesso è successo nel momento in cui è stato trasferito nel carcere di Siena. Insieme a lui è stato arrestato anche il fratello Antonio che, invece, è stato trasferito pochi minuti fa dalla caserma dei carabinieri Pastrengo. All'esterno della caserma, oltre ai giornalisti, anche numerosi parenti dell'arrestato insieme a curiosi.