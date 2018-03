Non si ferma all'alt, pericolosissimo inseguimento tra le strade di Afragola

Un 27enne di Afragola è stato intercettato ed arrestato dalla Polizia di Stato, nella serata di ieri, al termine di un pericoloso inseguimento tra le strade di Afragola. L’uomo, in via Roma, a bordo di un’autovettura Opel Corsa, stava sfrecciando nel centro cittadino, quando è stato notato dagli agenti del Commissariato di Afragola.

Il 27enne, invece di fermarsi all'alt, fuggiva compiendo manovre estremamente pericolose, imboccando strade nel senso contrario di marcia, mettendo in serio pericolo l’incolumità degli automobilisti. L'uomo ha imboccato una strada senza uscita in Corso Italia, nel parcheggio del Rione Gescal. Vistosi braccato, come ultimo espediente, ha tentato invano la fuga a piedi e, rincorso dai poliziotti, ha abbandonato in strada una pistola che portava al seguito, del tipo Beretta calibro 6.35, recuperata dagli agenti.

I poliziotti, recatisi nell’abitazione del 27enne, hanno rinvenuto e sequestrato un borsello, abilmente nascosto sull’armadio nella sua camera da letto, contenente 4 dosi di eroina, 4 pasticche di ecstasy, un bilancino di precisione e 100 bustine con chiusura a zip, utili per il confezionamento della droga. La pistola, in perfetto stato di conservazione e completa di caricatore con un colpo al suo interno, è risultata avere la matricola abrasa. Sequestrata anche una somma di denaro, suddivisa in banconote di vario taglio.