Inseguimento in via Marina, fermati un 15enne e un 11enne: nascondevano un coltello

Gli agenti hanno notato intorno all'1 del mattino due scooter sfrecciare in Via Marina. I poliziotti hanno inseguito un ciclomotore Honda Sh 125, a bordo del quale vi erano due giovanissimi: un 15enne alla guida ed un 11enne, come passeggero. Il giovane alla guida senza patente, figlio di un pregiudicato dell'Arenaccia, all’interno dei jeans, nascondeva un coltello lungo 15cm.

I poliziotti hanno denunciato il giovane, in stato di libertà, per il possesso del coltello, sanzionandolo per guida senza patente. Anche il padre del minore, inoltre, è stato contravvenzionato con €.389,00 di multa, per incauto affidamento del ciclomotore. I due giovani sono stati affidati ai familiari.