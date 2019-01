Scappa all'alt e si disfa di una pistola: interviene una donna per evitare l'arresto

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione e porto illegale di arma da fuoco e per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale R.P., 42enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Nel contesto operativo è stata tratta in arresto anche una donna, A.R., una 53enne del luogo già nota alle forze dell'ordine, che ha cercato di evitargli l’arresto frapponendosi tra il 42enne e i militari dell’arma in procinto di bloccarlo.

I militari dell’arma hanno intimato l’alt a una utilitaria che stava transitando su via Cesare Battisti guidata da un conoscente di R.P. L’autista non si è fermato determinando un inseguimento che si è protratto per il corso Vittorio Emanuele fino alla Cupa Cianfraglia. A quel punto l'uomo è sceso dalla vettura tentando la fuga a piedi e contemporaneamente disfacendosi di una pistola semiautomatica calibro 7,65 gettandola in un cortile. Il 42enne è stato bloccato nonostante l’intervento in sua difesa della donna. La pistola, recuperata, è risultata rubata a Torre del Greco. R.P., perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto a Poggioreale. La donna è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di determinazione dell’Autorità Giudiziaria. Al vaglio la posizione del guidatore della vettura.