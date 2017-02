Scontro tra taxi in pieno centro: sul posto la polizia

Giallo su uno scontro tra taxi avvenuto in piazza Bovio nella tarda mattinata.

In un primo momento si era parlato di un taxi con a bordo alcuni turisti stranieri, che dovevano recarsi all'aeroporto di Capodichino per prendere un volo, inseguito e fermato con veemenza da un gruppo di tassisti, che lo accusavano di essere un crumiro, che non aderiva all'agitazione contro l'emendamento del decreto Milleproroghe che spianerebbe la strada a Uber.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale per accertare l'esatta dinamica dei fatti e per raccogliere le testimonianze sull'accaduto.

GIALLO - I poliziotti, nel normale servizio di controllo del territorio, hanno notato una ressa di persone e due autovetture, un monovolume Nissan ed una Fiat Multipla. Nel corso degli accertamenti, hanno appreso che, nel corso del tamponamento, un 49enne, asseriva che mentre attraversava la strada, era stato urtato dal conducente della Fiat Multipla. A sua volta, il conducente della Fiat Multipla, aveva tamponato l’auto che lo precedeva, ossia una monovolume Nissan, causando una lieve ammaccatura al paraurti posteriore. Il tassista a bordo della Fiat Multipla, impaurito per la ressa di persone creatasi, e ritenendo di non aver arrecato alcun danno al tassista che lo precedeva, voleva andar via senza effettuare lo scambio di generalità. Né è nato un alterco tra i due conducenti, subito sedato dall’arrivo della Polizia di Stato. In merito al coinvolgimento del 49enne, che ha richiesto l’intervento del personale del 118, sono in corso accertamenti, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite. Saranno analizzati, infatti, i filmati del sistema di videosorveglianza.

SCIOPERO - Si fa sempre più incandescente dunque anche a Napoli, dopo Milano e Roma, l'agitazione in "assemblea spontanea e permanente" dei tassisti. La categoria protesta contro un emendamento al decreto Milleproroghe che – secondo i tassisti – spianerebbe la strada ad Uber. Intanto lo stop di oggi, iniziato intorno alle 8 di stamane, è evidente soprattutto nei pressi dei principali snodi cittadini. All'aeroporto di Capodichino vengono diffusi in queste ore annunci per segnalare i disservizi. Gli stalli all'esterno del Terminal Arrivi sono vuoti. Situazione simile alla Stazione Centrale di Napoli. Le auto bianche sono nei posteggi, ma i tassisti non effettuano corse. Garantite soltanto quelle per invalidi, anziani non autosufficienti e medici che debbano raggiungere ospedali e luoghi di cura.