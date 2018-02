Inseguimento in tangenziale: camionista in manette

Camminava lungo la tangenziale a velocità sostenuta e all'alt della polizia non si è fermato dando il via ad un inseguimento. È successo stanotte, nei pressi dell'uscita Vomero, dove un camionista non ha rispettato l'alt della polizia stradale ed ha tentato la fuga. A bordo del furgone, due uomini che hanno provato a scappare prima uscendo ai Camaldoli e poi provando a piedi lungo via Janelli.

Contemporaneamente sono, però, arrivati altri colleghi degli agenti che hanno arrestato il conducente del mezzo, un 27enne di San Giorgio a Cremano. Controllato il furgone, i poliziotti hanno trovato uno scooter Piaggio Beverly di cui si sta verificando la provenienza. Il giovane è stato, invece, portato nel carcere di Poggioreale in attesa di essere giudicato questa mattina con rito direttissimo.