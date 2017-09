Inseguimento con sparatoria nella notte: due arresti

Due ventenni sono stati arrestati stanotte dalla polizia a via Marina dopo un lungo inseguimento cominciato nei pressi di via Cardinale Sanfelice. I due giovani di 21 e 20 anni viaggiavano armati a bordo di uno scooter. Insieme ad un'altra coppia di giovani, anch'essi a bordo di uno scooter, sono stati avvistati dagli agenti del commissariato Decumani nel centro storico napoletano. Avevano tutti il colpo coperto dal casco e le targhe dei motorini erano nascoste. Quando i poliziotti se ne sono accorti hanno cambiato senso di marcia ed hanno provato a fermare la coppia di scooter.

Nonostante l'utilizzo della paletta e della sirena, i quattro ragazzi hanno continuato la propria corsa, dividendosi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La volante ha inseguito uno dei due scooter raggiungendolo a via Marina. È servito un colpo di pistola, sparato in aria da un agente, per costringerli alla resa. Lo spavento ha, infatti, fatto perdere il controllo al guidatore del motorino che è caduto fratturandosi un polso. Addosso aveva una pistola Glock, calibro 22 e carica con dieci proiettili. L'arma è risultata rubata dal 2000. Entrambi sono stati arrestati per detenzione e porto abusivo d'arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale.