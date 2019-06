Inseguimento in moto nel centro storico: 32enne in manette

Gli agenti del Commissariato Torre Annunziata hanno arrestato un 32enne con precedenti di polizia, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ieri sera intorno alle 22 e 30, a via Parini, nel rione Provolera, i poliziotti dei Nibbio del commissariato hanno visto l’uomo a bordo di una motocicletta. Il 32enne, alla vista degli agenti, è scappato nonostante poco prima stesse parlando con un'altra persona, seduto su di una panchina.

L'inseguimento

Ne è nato un inseguimento nel dedalo dei vicoletti del quartiere in quel momento affollati di gente. In via Eolo i poliziotti hanno perso le tracce del motociclista ma nelle fasi dell’inseguimento sono riusciti a vederlo in volto riconoscendolo. I poliziotti, a questo punto, hanno raggiunto l’appartamento abitato dal 32enne al corso Vittorio Emanuele III. Uno degli agenti lo ha incrociato mentre saliva le scale dello stabile. Il giovane ha provato nuovamente a scappare buttando via due involucri di droga per poi essere fermato dopo una colluttazione.

Gli agenti hanno recuperato gli involucri con all'interno droga, risultante essere cocaina, mentre indosso al 32enne è stata rinvenuta la somma di 25 euro. È stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo di stamane.