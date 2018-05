Inseguimento da film con la polizia: arrestato

Quando gli agenti gli hanno mostrato la paletta per intimargli l'alt ha provato ad andare diritto ma si è schiantato contro la volante. Non contento però ha ripreso la corsa sfrecciando a tutta velocità lungo via Plinio, tra Torre Annunziata a Pompei. È finito con le manette ai polsi del fuggitivo uno spettacolare quanto pericoloso inseguimento degli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata. Arrestato un 51enne del posto. Ieri sera, intorno alle 23, i poliziotti oplontini erano impegnati in un posto di blocco quando si sono imbattuti nell'uomo che non ha voluto fermarsi all'alt.

Nella corsa ha impattato contro la volante ma ha continuato la folle fuga lungo via Plinio. I poliziotti hanno cominciato l'inseguimento ad alta velocità raggiungendo la vettura, una Lancia Musa, ed affiancandola nel tentativo di fermare il fuggitivo. Quest'ultimo ha però provato a speronare l'auto colpendola sul lato anteriore destro. Nonostante i suoi tentativi, gli agenti sono rimasti incollati alla vettura e lo hanno bloccato. Dopo aver perquisito sia lui che l'auto, hanno trovato nel vano della portiera un involucro di cellophane con all'interno quasi quattro grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato per resistenza e danneggiamento.