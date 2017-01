Forza posto di blocco e si schianta: arrestato

Quando il carabiniere gli ha mostrato la paletta imponendogli di fermarsi non solo lo ha ignorato ma ha anche spinto il piede sull'acceleratore. È finita contro uno spartitraffico la fuga di un pregiudicato iniziata a Pomigliano d'Arco e conclusasi con l'arresto tre chilometri più distante. Nella notte un uomo a bordo di una Fiat 500 è arrivato nei pressi di un posto di blocco dei carabinieri a via Nazionale delle Puglie e lo ha forzato dando il via ad un inseguimento.

Il pregiudicato ha percorso tre chilometri in direzione Casalnuovo prima di andare a sbattere contro uno spartitraffico e bucare una delle gomme. Così ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro altre vetture. Quando ha provato a scappare dall'auto ad attenderlo c'erano già i militari con le armi spianate a cui s'è dovuto arrendere. Sono scattate le manette immediatamente per l'uomo già noto alle forze dell'ordine.