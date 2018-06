Scappa dalla polizia e butta via la sua pistola: era pronta a sparare

E' riuscito a scappare buttando via la pistola che aveva addosso dopo un inseguimento pericoloso tra la gente. Nella tarda serata di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, mentre percorrevano via Tertulliano, hanno notato tre scooter che alla vista della polizia hanno finto di fermarsi per poi darsi alla fuga. I poliziotti prontamente hanno inseguito uno degli scooter in direzione di via Romolo e Remo.

Il centauro, con una guida incosciente e spericolata, ha cominciato a zigzagare tra le auto per poi risalire sul marciapiede, mettendo in pericolo l’incolumità dei pedoni. Vistosi braccato, ha provato a scendere dal marciapiede speronando la volante. Durante questa manovra il fuggitivo è riuscito a far perdere le proprie tracce in direzione di via Mario Gigante e si è liberato della pistola che aveva nella cinta dei pantaloni.

I poliziotti hanno recuperato l’arma che è risultata essere una Beretta modello 92 S cal 9x19 con matricola abrasa, completa con 11 cartucce e colpo in canna. L’arma è stata sequestrata e successivamente sarà sottoposta ai rilievi tecnico balistici della Polizia Scientifica.