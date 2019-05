Spacciatore sperona la moto della polizia e prova a scappare: arrestato

Gli agenti del commissariato di Polizia Dante hanno arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente A.L., 44enne napoletano. I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato l’uomo sopraggiungere in Piazza del Gesù a bordo di uno scooter Peugeot Geopolis e consegnare delle dosi di sostanza stupefacente a dei giovani che lo attendevano. Prontamente i poliziotti gli hanno bloccato ogni via di fuga intimando l’alt. L’uomo ha accelerato e con una manovra spericolata ha speronato la moto degli agenti non riuscendo a scappare.

Il 44enne è stato arrestato; in tasca sono stati rinvenuti e sequestrati 110euro in contanti e diverse stecchette di hashish.