Piazza Garibaldi, rocambolesco inseguimento per arrestare due spacciatori

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato due giovani di 22 e 24 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro.

I poliziotti, a seguito di un’attività investigativa, hanno accertato che i due avevano creato una vera e propria centrale per il confezionamento della sostanza stupefacente in alcuni locali in disuso in via Bologna.

I poliziotti, dopo aver circondato l’intera zona, sono riusciti ad accedere nei locali dopo averne forzato la porta. I due giovani, in quel momento all’interno, hanno provato la fuga da un’altra uscita. Ma dopo aver scavalcato un muro di cinta e corso su una tettoia in lamiera, sono stati bloccati in un cortile adiacente via Venezia. I due malviventi avevano indosso la somma di 380,00 euro ed un mazzo di chiavi del portone dello stabile di via Bologna. All’interno dei locali sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e numerose buste di cellophane trasparente ed auto-sigillanti. In una botola i poliziotti hanno rinvenuto numerose buste contenenti marjuana ed un tubo di circa 30 cm nel quale erano nascoste 7 buste di cocaina. In totale gli agenti hanno sequestrato 113.81 grammi cocaina e 1352 grammi di marjuana. I due napoletani sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Poggioreale.