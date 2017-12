Centauri inseguiti dai carabinieri: abbandonano mitra e pistola

Sono stati inseguiti da una pattuglia dei carabinieri fino a quando non hanno imboccato un vicolo cieco ed hanno perso il controllo della moto. L'episodio è avvenuto ieri a Casandrino. I fuggitivi sono riusciti a dileguarsi, e le forze dell'ordine stanno indagando per risalire alla loro identità.

L'inseguimento è partito da via Falcone: i militari sono stati insospettiti dal fatto che la targa della moto in sella alla quale si trovavano due uomini fosse coperta da nastro adesivo. Il guidatore indossava un passamontagna, mentre il passeggero era a volto scoperto.

Nonostante l’alt più volte intimato dai militari, i due si sono dati alla fuga finendo per immettersi, nelle fasi concitate dell'inseguimento, in via della Repubblica, chiusa al traffico, dove sono finiti contro un muro e poi caduti al suolo. A quel punto, a piedi, sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti.

A terra, vicino alla moto, i carabinieri hanno ritrovato e sequestrato una mitraglietta con 6 cartucce nel caricatore e una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa, colpo in canna e 14 cartucce nel caricatore. La stessa motocicletta è risultata frutto di una rapina, denunciata questa l’8 aprile scorso.

Sul posto è intervenuta la sezione rilievi tecnici del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Mentre proseguono le indagini per identificare i due – con ricerche e perquisizioni a carico di soggetti d’interesse della zona – le armi sono state sequestrate e inviate al Ris di Roma per accertamenti.