Inseguimento in via Mascagni: in manette due ladri d'auto

Quando hanno vista la pantera della polizia hanno immediatamente fatto inversione di marcia ed hanno provato a scappare ma non hanno fatto in tempo. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato due uomini a via Mascagni a Napoli. Si tratta di U.C., 26enne e A.D.L, 34enne, entrambi di Napoli. I due erano stati segnalati da un cittadino intorno alle 22 e 30 all'angolo tra via Mascagni e via Tosti. Secondo la segnalazione, dopo essere arrivati su una Fiat Panda gialla avevano cominciato a scassinare la portiera di una Alfa Romeo Giulietta.

Entrati nella macchina hanno cominciato ad armeggiare portando via degli oggetti. Risaliti a bordo della loro auto, hanno provato a scappare ma proprio mentre stavano andando via hanno incrociato la pantera della polizia ed hanno invertito la marcia. In quel momento è partito un inseguimento che si è concluso dopo poco con l'arresto dei due. I poliziotti hanno trovato in loro possesso due centraline elettriche asportate all'auto e dei vestiti in una busta. Tutto il materiale rubato è stato restituito al proprietario della macchina mentre i due ladri dovranno comparire dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per il processo con rito direttissimo.