Avvinazzato, agitato, con coltello e mazza a bordo di una Jaguar: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati San Paolo e Pianura e dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intercettato un uomo che, a bordo di una Jaguar, percorreva via Claudio a forte velocità.

Dopo un inseguimento terminato nei pressi della Mostra d’Oltremare, gli agenti hanno bloccato il 53enne che, in forte stato di agitazione e con evidente alito vinoso, è stato trovato in possesso di un coltello e di una mazza da baseball custodita nell’auto.

L’uomo, S.C., è stato arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere e per guida in stato di ebbrezza.