Non si ferma all'alt e ferisce un carabiniere: arrestato

Non solo non si è fermato all'alt ed ha provato a scappare al posto di blocco. Ma quando è stato fermato dai carabinieri ne ha anche aggredito uno ferendolo. Dopo un rocambolesco inseguimento i carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato A.d.R., 28enne del posto, fermato per resistenza a pubblico ufficiale. Al giovane era stato imposto l'alt per un controllo mentre a bordo dello scooter della madre a via Lamma. Il 28enne, consapevole del fatto che il motorino non fosse assicurato ha tentato la fuga.

I militari allora si sono lanciati all'inseguimento conclusosi con l'arresto del centauro dopo pochi chilometri in via Starza. In quell'occasione il 28enne ha comunque provato a divincolarsi provocando delle leggere ferite ad uno dei militari intervenuto. Dal controllo successivo è risultato che il 28enne avesse dei precedenti per reato contro il patrimonio. Adesso dovrà difendersi dall'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nel corso del processo con rito direttissimo dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Torre Annunziata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto.