Contromano e scooter di traverso per bloccare gli inseguitori: arrestato

Le ha provate in tutti i modi. Ha imboccato strade contromano per poi lasciare lo scooter di traverso per fermare i carabinieri. È finito comunque in manette un 40enne di Caivano arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era ai domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio commesso lo scorso 12 ottobre.

Nonostante questo era per strada quando i militari l'hanno riconosciuto a bordo del suo scooter. Sentitosi scoperto si è dato alla fuga per le strade cittadine, molte delle quali percorse contromano nella speranza di seminare i carabinieri. L'ultimo tentativo è stato quello di infilarsi in una stradina lasciando lo scooter di traverso e scappando a piedi. È stato raggiunto dopo pochi metri e, dopo un'ulteriore resistenza, è stato arrestato dai militari.