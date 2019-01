Inseguimento a folle velocità nel centro storico: dal motorino viene lanciato uno zaino

Sul corso Garibaldi quattro sconosciuti con i volti travisati sfrecciavano in sella a due scooter con targhe coperte da pezzi di cartone quando sono stati notati dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Stella. È scattato immediatamente l’inseguimento.

Due individui sono riusciti a far perdere le loro tracce nei pressi di via Giudecca Vecchia, altri due hanno abbandonato lo scooter poco dopo e hanno lanciato via uno zaino dandosi alla fuga di corsa.

I militari hanno recuperato lo zaino e, ispezionandolo, vi hanno rinvenuto una pistola a salve modificata e mezzo chilo di petardi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. .Sono in corso indagini per risalire ai quattro soggetti in fuga.