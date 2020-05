Per nascondere le sigarette di contrabbando scappano e lanciano il casco sulla volante

Mercoledì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in vico Pietro Antonio Lettieri (nei pressi del corso Garibaldi) a due persone a bordo di un motociclo che, alla loro vista, si sono date alla fuga imboccando contromano vico Lepri a Pontenuovo.

I due, che durante la fuga hanno lanciato una cassetta di legno e un casco contro la volante, sono stati raggiunti e bloccati in via Pontenuovo e trovati in possesso della somma di 156 euro mentre nella cassetta sono state rinvenute 123 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di circa 2,5 Kg.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

F.D.B e P.F., napoletani di 38 e 30 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché danneggiamento. Infine, entrambi sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.