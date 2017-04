Folle inseguimento tra le vie del centro storico: arrestati due centauri

Un 19enne e un 21enne, in sella ad uno scooter Honda Sh 300, sono stati notati dagli agenti del “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale, mentre si avvicinavano in maniera sospetta ad alcune automobili parcheggiate. I due giovani non si sono fermati all'alt e hanno tentato di seminare gli agenti. Ne è nato un folle inseguimento tra le vie del centro storico, iniziato a piazza Nazionale e proseguito sino a piazza Carlo III, culminato con l'arresto del 19enne e del 21enne, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Processati con rito per direttissima, sono stati condannati, rispettivamente a 8 e a 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di contravvenzioni per 9mila euro. Il ragazzo alla guida del veicolo a due ruote non aveva mai conseguito la patente.