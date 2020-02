Inseguimento da film nelle strade della provincia Nord: fermata banda di rapinatori

A Frattamaggiore i carabinieri della locale stazione hanno sottoposto a fermo per concorso in rapina aggravata un 19enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine e un ventenne incensurato di Casoria .



Durante un servizio notturno di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli, i militari sono stati allertati dalla centrale operativa che ha diramato le ricerche di un’auto con a bordo 5 persone. La banda poco prima rapinato– in due distinti episodi ma entrambi nella città di Aversa - un uomo e una donna togliendo loro portafogli e cellulari.



I carabinieri hanno notato l’auto dei rapinatori in piazza Umberto e gli hanno intimato l’alt. Il conducente non ha rispettato l’ordine ed è fuggito, dando inizio ad un inseguimento che si è protratto per circa 7 chilometri lungo le strade di Arzano, Casavatore e Casoria. Ed è proprio a Casoria che i carabinieri hanno sbarrato la strada ai fuggitivi, che hanno proseguito la corsa a piedi.

Bloccati e fermati due dei 5 rapinatori, i militari hanno scoperto che l’auto che guidavano era il bottino di una rapina perpetrata la notte prima a Casoria ai danni di un padre e della propria figlia. Nel veicolo i carabinieri hanno rinvenuto due pistole scacciacani prive di tappo rosso, due coltelli e vari accessori verosimilmente utilizzati per compiere le rapine: una sciarpa, uno scaldacollo e un cappello di lana.

I fermati sono in carcere in attesa dell’udienza di convalida.