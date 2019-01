Non si ferma all'alt dei carabinieri: inseguimento da film

Un lungo inseguimento nel corso del quale ha speronato l'auto dei carabinieri e ha provato a farla uscire fuori strada. Protagonista un 54enne di Marano arrestato insieme al fratello 44enne con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo non si è fermato all'alt intimato dai militari della compagnia maranese. A bordo della Nissan della moglie, ha tirato diritto dando il via a un lungo inseguimento che si è concluso all'interno del parco Monaco.

Perquisita l'auto, i carabinieri hanno trovato 240 stecche di hashish, 478 confezioni di marijuana e 410 euro in contanti di piccolo taglio. Le manette sono scattate anche per il fratello ma per altri motivi. Ai suoi danni era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare lo scorso 16 gennaio sempre per spaccio di stupefacenti. Entrambi sono stati portati nel carcere di Poggioreale.