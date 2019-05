Insegnante sospesa a Palermo, de Magistris: "Provo vergogna"

"Provo vergogna per la sospensione della professoressa di una scuola di Palermo che ha consentito ai suoi studenti di esprimere in classe il loro libero pensiero". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando la sospensione di Rosa Maria Dell'Aria, docente nell'Iti Vittorio Emanuele a Palermo sospesa perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti quattordicenni che nella giornata della memoria avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini. La professoressa, ha detto de Magistris, "è stata sospesa in questi giorni dove monta un oscurantismo delle libertà civili del nostro paese. Questa giornata ha un senso se si continua a lottare, se diventa solo un giorno di memoria è importante ma non alimenta le lotte di oggi e di domani".

"A Palermo la voce di una lavoratrice, docente della scuola pubblica, che impegnandosi per educare gli studenti, nel pieno esercizio delle proprie prerogative lavorative, riceve una sanzione disciplinare a causa di un clima intimidatorio presente ormai in tutto il Paese. Nell’esprimere la solidarietà alla collega, alla scuola e ai ragazzi, la FLC Cgil Campania e la Cgil Campania, confidano nell’immediato ritiro della sanzione e contribuiscono alla mobilitazione di tutta la categoria del mondo della conoscenza per sollecitare una forte reazione sociale”. Lo scrivono in una nota il segretario generale della Flc Cgil Campania, Ottavio De Luca e il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci in merito alla sospensione della docente dell’I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo.