Paura a scuola: insegnante resta schiacciata dalla sua auto

Spaventoso incidente per una insegnante all'esterno della scuola in cui insegna, l'Istituto Comprensivo Statale Berlinguer in via Antonio Tagliamonte.

La donna, ieri mattina, è rimasta schiacciata dalla sua auto. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, aveva parcheggiato probabilmente senza utilizzare correttamente il freno a mano della sua Smart.

L'insegnante si trova ora ricoverata all'ospedale Cardarelli con fratture al bacino: il veicolo l'ha compressa contro il cancello d'ingresso all'istituto. A riportare la notizia è il Mattino.