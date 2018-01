L'oncologo: "A Pianura si vive 4 anni in meno della media italiana"

"A Pianura e negli altri territori inquinati di questa regione si vive quattro anni in meno rispetto alla media italiana". L'oncologo Antonio Marfella lancia l'allarme sulla periferia a Ovest di Napoli durante l'incontro "Riqualifichiamo Pianura", voluto dal coordinamento "Rete civica per Napoli"- All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo territoriale Claudio De Vincenti e il vicepresidente della Regione Campania, con delega all'Ambiente, Fulvio Buonavitacola.

Sul tavolo, soprattutto, i temi dell'abusivismo edilizio e delle discriche abusive, due criticità che dilaniano da decenni il quartiere di Pianura. Governo e Regione hanno annunciato lo stanziamento di risorse, già avvenuto, per la realizzazione di una fermata della metropolitana, così da collegare il quartiere al resto della città. Ma sia De Vincenti che Buonavitacola, pur annunciando l'impegno, non hanno dato tempi certi per la realizzazione di bonifiche e riqualificazione urbana del territorio.