Sede Inps di Nola, 40enne si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco

Un uomo di 40 anni si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco, provocando il panico negli uffici affollati. I fatti sono accaduti questa mattina a Nola, negli uffici Inps. L'uomo, residente a Poggiomarino, doveva essere sottoposto a visita medica per la revisione della pensione. Per fortuna è stato bloccato da alcune persone in attesa, che l'hanno poi riportato alla calma prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. A riportare la notizia è il Fatto Vesuviano.