Ambiente, birre in cambio di mozziconi di sigarette: l'iniziativa a Ischia

Va avanti l'iniziativa dei Verdi "Ma la spiaggia non vale una cicca", con un nuovo appuntamento, stamattina, presso la spiaggia di Cava dell'Isola a Forio d'Ischia. La manifestazione consiste nella distribuzione ai bagnanti di portacicche portatili.

"Un'iniziativa rivolta alla tutela dell'ambiente – spiegano il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il commissario del Sole che Ride per l'isola di Ischia Mariarosaria Urraro – I mozziconi di sigaretta sono infatti tra le principali fonti d'inquinamento delle spiagge e del mare".

L'appuntamento ischitano arriva dopo l'evento organizzato ai primi di agosto a Napoli alla Rotonda Diaz.

"La nostra presenza ha suscitato l'interesse dei bagnanti – hanno proseguito i promotori – in tanti si sono avvicinati per ritirare un portacicche e per esprimere la loro approvazione per un'iniziativa a volta a contenere un problema che ci riguarda tutti da vicino".

I Verdi hanno lanciato una nuova iniziativa anche con un bar ristorante del posto, il quale offrirà un bicchiere di birra ai primi dieci che porteranno un bicchiere pieno di mozziconi di sigaretta raccolti in spiaggia.