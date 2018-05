Siti archeologici nel Vesuviano: boom di ingressi

Primo Maggio tra i siti d’arte: questa è stata la scelta di tantissimi oggi che hanno affollato le aree archeologiche e di interesse culturale del Napoletano. Il boom si è registrato a Pompei con 14.178 accessi. Sono stati, invece, 4.782 i visitatori al Gran Cono, il sentiero più battuto che conduce alla vetta del Vesuvio (dati forniti dal consorzio Arte’m, concessionario del servizio di biglietteria). Al Parco archeologico di Ercolano i 2.480 visitatori hanno potuto partecipare per tutta la giornata a percorsi con approfondimenti tematici tra botteghe e taverne nell`ambito dell`evento Maiuri pop up, dedicato al grande archeologo Amedeo Maiuri.

Gli Scavi di Oplonti hanno registrato 170 visitatori, 23 il Museo di Boscoreale. In totale i siti archeologici vesuviani sono stati visitati nella giornata di oggi da 16.852 persone. Un bel risultato che premia l’offerta culturale messa in campo per l’occasione e che testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto i turisti apprezzino gli attrattori storico – culturali della nostra regione