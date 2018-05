Maxi-ingorgo nella zona collinare: un'ora per pochi metri

Un ingorgo ha letteralmente paralizzato la zona collinare di Napoli. La presenza spropositata di auto ha bloccato il traffico costringendo i guidatori a restare in auto per più di un'ora solo per percorrere poche centinaia di metri. L'ingorgo ha interessato la zona ospedaliera, il Vomero alto ed i Colli Aminei. A causare il blocco è stata, in particolare, la chiusura dell'uscita Pigna-Soccavo della tangenziale.

Il provvedimento è stato reso necessario dalla caduta di pezzi di calcestruzzo da un pilone. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia municipale che stanno deviando il traffico. Tutte le auto in transito vengono indirizzate sull'area Arenella-Capodimonte creando comunque dei disagi anche in quella zona. Le difficoltà maggiori le stanno subendo le ambulanze dirette verso gli ospedali napoletani.