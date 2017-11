Info-point turistici nella prima municipalità

I mesi delle festività natalizie saranno sicuramente caratterizzati da un aumento dell'afflusso turistico in città e per questo motivo la prima municipalità ha deciso di istituire degli info-point per due mesi. L'iniziativa è stata sviluppata grazie alla collaborazione della municipalità Chiaia insieme all'università Federico II di Napoli e all'Ente bilaterale per il turismo. La notizia è stata dal presidente della municipalità Francesco De Giovanni e dal presidente della commissione Cultura e Turismo, Iris Savastano.

«Gli info point saranno presidiati da studenti universitari in tirocinio, e forniranno mappe della città, volantini ed informazioni a 360 gradi sulle opportunità turistiche che offre la città. Le strutture, molto gradevoli e di basso impatto, saranno posizionate presso lo stazionamento Citysightseein in via Filangieri di Candida Gonzaga, all'ingresso del Borgo Marinari, in piazza Trieste e Trento all'altezza del bar Gambrinus, piazzetta Santa Caterina a Chiaia e presso i gradini d'Andrea in via Filangieri» spiegano i rappresentanti della municipalità.